Sibienii vor putea face sport, la inaltime. Teren multifunctional, la Paltinis

Sibienii si turistii vor putea face sport la inaltime, la propriu. Primaria Sibiu intentioneaza sa amenajeze un teren de sport multifunctional la intrarea in Paltinis, pe un teren aflat in posesia municipalitatii. Arena urmeaza sa fie executata in 3 luni, suma investita fiind de 817.000 de lei."Primaria Sibiu a demarat procedura de achizitie pentru executia lucrarilor de amenajare a unui teren de sport multifunctional la intrarea in statiunea Paltinis, pe un teren aflat in proprietatea