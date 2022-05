Sibiu: 9 Mai cu filele sale de istorie! Festivitati organizate la Cercul Militar

Structurile militare din garnizoana Sibiu, in colaborare cu autoritatile publice locale si Mitropolia Ardealului, organizeaza, luni, 9 mai, la "Monumentul ostasului din toate timpurile", amplasat in fata Cercului Militar, o serie de manifestari dedicate Zilei Independentei de Stat a Romaniei, Zilei Victoriei Coalitiei Natiunilor Unite in cel de-Al Doilea Razboi Mondial si Zilei Uniunii Europene.Activitatile debuteaza la ora 09.50 cu un program artistic sustinut de Muzica Militara a ... citeste toata stirea