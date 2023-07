A 48-a editie a Festivalului International de Folclor "Cantecele Muntilor" de la Sibiu se desfasoara in perioada 1-7 august 2023 si invita publicul la spectacole folclorice, ateliere de dans, animatii culturale in spatii neconventionale, parada portului popular si un eveniment cu specific gastronomic. In centrul Sibiului, festivalul debuteaza vineri 4 august cu parada portului popular si Concertul extraordinar de folclor "Paul Surugiu - Fuego, Junii Sibiului si invitatii lor".600 de artisti ... citeste toata stirea