Politistii Biroului Rutier Sibiu au fost instiintati despre faptul ca marti, in jurul orei 13.00, pe strada Campului din municipiul Sibiu, s-a produs un accident rutier soldat cu o victima.Din cercetarile efectuate s-a constatat ca soferul unui autoturism condus pe strada Campului a acrosat un minor in varsta de 13 ani, angajat regulamentar in traversarea partii carosabile pe trecerea pentru pietoni.Copilul, ranit usor, a fost transportat la spital de catre rude, in jurul orei 15.00, ... citeste toata stirea