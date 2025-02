Sibiu gazduieste Congresul National de Psihiatrie 2025, cu sprijinul Consiliului Judetean

Consiliul Judetean Sibiu este partener al Congresului National de Psihiatrie 2025, un eveniment de referinta in domeniul sanatatii mintale din Romania, care va avea loc in perioada 19-22 martie 2025, la Hotel Ramada Sibiu.Organizat de Asociatia Romana de Psihiatrie si Psihoterapie (ARPP), in colaborare cu Spitalul Clinic de Psihiatrie "Dr. Gheorghe Preda" Sibiu si Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu - Facultatea de Medicina, congresul va reuni peste 1000 de specialisti sub tema "Inovatia ... citește toată știrea