Sibiu - Humane Society International saluta reintoarcerea in Parlament a legii care permitea uciderea ursilor agresivi

Humane Society International din Sibiu saluta reintoarcerea in Parlament a legii care permitea uciderea ursilor agresivi.Humane Society International in Romania saluta decizia presedintelui Romaniei, dl. Klaus Iohannis, de a intoarce in Parlament legea de aprobare a OUG 81/2021 privind metodele de interventie imediata pentru prevenirea si combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor si bunurilor acestora, in intravilanul localitatilor, precum si pentru modificarea si ... citeste toata stirea