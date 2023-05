Sibienii sunt invitati in data de 16 mai 2023, orele 14:00, pe traseul Farmacia 24 - strada Nicolae Balcescu - Piata Mare, retur, la cea de-a treia editie a Marsului Sanatatii Plamanilor, desfasurat in parteneriat cu Asociatia Crucea Rosie Sibiu, in cadrul caruia cetatenii vor primi atat mere, in schimbul tigarilor pe care sunt dispusi sa le cedeze, cat si pliante informative cu privire la beneficiile renuntarii la fumat.La Mars vor participa in acest an si echipe sportive, exemplul ... citeste toata stirea