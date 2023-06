Sasha's BIKE Festival, unul dintre cele mai mari evenimente dedicate iubitorilor de motociclete si muzica rock din Romania, va invita la o parada moto spectaculoasa in data de 11 iunie 2023, intre orele 16 si 18, in Sibiu. Parada va fi insotita de un camion in care va canta live formatia sibiana Revolter, una dintre cele mai apreciate trupe de rock din tara.Traseul paradei va fi urmatorul: Mall Selimbar, bulevardul Vasile Milea, bulevardul Corneliu Coposu, giratoriul de la intersectia cu ... citeste toata stirea