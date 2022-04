Sibiu: Un tanar de 17 ani a murit de ziua lui. Masina in care se afla s-a rasturnat

Un adolescent in varsta de 17 ani a murit dupa ce a fost proiectat in afara masinii in care se afla in urma unui accident care s-a produs pe DJ 141A, intre localitatile Buia si Mihaileni. Soferul, in varsta de 27 de ani, nu avea permis de conducere si se afla sub influenta alcoolului. Ceilalti doi pasageri care se aflau in autoturism, de 13, respectiv 21 de ani, nu au suferit vatamari corporale, arata IPJ Sibiu. Toti cei implicati sunt din localitatea Buia."Politistii rutieri intervin in acest ... citeste toata stirea