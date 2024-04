Sibiu: Week-end moho(u)rat cu ploi si minime la limita inghetului! Vreme de canapea si Netflix

Daca week-end-ul trecut goana dupa umbra a fost principala activitate cu care ne-am indeletnicit cat au fost zilele de lungi, iata ca Baba Iarna isi vara iarasi coada, parand gata sa se razbune fiindca i-am ras in nas si prea devreme, si prea sencalosi. Si spun Baba Iarna, fiindca pe Coana Primavara n-am cum s-o banui de vreo implicare dupa ce ne-a gratulat cu naduseli, cozi la inghetata si grade ca-n miezul verii.Temperaturile de care avem parte in acest sfarsit de saptamana ingaduie si ... citește toată știrea