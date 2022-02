Sibiul, al doilea oras din tara ca rata de incidenta COVID-19, dupa Otopeni

Rata de incidenta COVID-19 se mentine ridicata, in Sibiu, desi numarul de persoane diagnosticate nu mai este unul mare. Miercuri, municipiul Sibiu se clasa pe locul 2 in tara intre orasele cu incidenta mare, cu o rata de 30,17 la mie, dupa Otopeni, judetul Ilfov, care avea o incidenta de 33,09 la mie.Cisnadia este pe locul 9 intre orase, cu incidenta de 21,64 la mie, Avrigul pe locul 25, cu incidenta de 17,39 la mie, Saliste pe locul 50 - 13,6 la mie, iar pe locul 62 in tara este municipiul ... citeste toata stirea