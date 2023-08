Potrivit datelor furnizate de AJOFM Sibiu, la sfarsitul lunii iulie, in judet erau inregistrati 4962 someri, dintre care 2674 femei.La fel ca in lunile precedente, ponderea cea mai mare o au persoanele cu studii primare sau fara studii (35,77%), la polul opus situandu-se somerii cu studii superioare (10,27%). Fenomenul somajului din judetul Sibiu este mult mai intalnit in mediul rural, decat in cel urban, "scorul" fiind de 3162 la 1800. In comunicatul de presa trimis de AJOFM Sibiu, se arata ... citeste toata stirea