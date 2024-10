Sibiul avea in septembrie, 5057 de someri. De unde provin cei mai multi

Sibiul isi mentine rata somajului la fel in lunile august si septembrie, de 2,56%, in evidentele AJOFM fiind inregistrate, in luna septembrie, 5057 de persoane care nu aveau un loc de munca.Dintre cei peste 5000 de someri, 2.430 erau femei, 944 erau persoane erau beneficiare de indemnizatie de somaj, iar 4.113 erau someri neindemnizati. In ceea ce priveste mediul de rezidenta, 3.647 someri provin din mediul rural si 1.410 sunt din mediul urban.Pe grupe de varsta, cei mai multi someri se ... citește toată știrea