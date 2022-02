Sibiul, departe de gradul de infectare la care se inchid scolile

Acolo unde gradul de ocupare a paturilor depaseste 75%, scolile trec in online. Ultima decizie a autoritatilor spune ca scolile din Romania nu se mai inchid in functie de vaccinarea profesorilor, ci de gradul de ocupare a paturilor COVID din spitale.Din acest punct de vedere, Sibiul este departe de acest moment. Potrivit graficului Ministerului Sanatatii, gradul de ocupare a paturilor COVID este de 39,70 la suta in judetul Sibiu. Rata de ocupare este mai mica decat media nationala de 45,19 la ... citeste toata stirea