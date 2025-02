Sibiul gazduieste concursul "Games of Science". Care este marele premiu

Cel mai cunoscut proiect romanesc de comunicare a stiintei, "Games of Science" revine si anul acesta, la Sibiu. "Games of Science" este un program national de comunicare stiintifica care sprijina cercetatorii sa aduca munca lor mai aproape de public, prin promovarea dialogului si a intelegerii. Initiativa are ca scop consolidarea legaturii dintre stiinta si societate.In 6 si 7 martie, studentii, masteranzii, doctoranzii si tinerii cercetatori care doresc sa participe la acest proiect si sa ... citește toată știrea