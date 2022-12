Sibiul implineste astazi 831 de ani de atestare documentara

Sibiul este aniversatul zilei de 20 decembrie, data in care se implinesc 831 de ani de la prima atestare documentara.In 20 decembrie, 1191, Papa Celestin al III-lea a confirmat existenta prepoziturii libere a germanilor din Transilvania, prepozitura care si-a avut sediul la Sibiu. Mentionat sub numele de Hermannsdorf in anul 1321, in a doua jumatate a secolului XIV, Sibiul a obtinut calitatea de civitas, intr-un document din 1366 fiind pomenit numele localitatii prima data sub forma ... citeste toata stirea