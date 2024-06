Sibiul, in top la evenimente electorale. Ce amenzi risca cei ce continua campania

Sibiul se afla pe locul 5 in tara intr-un loc al judetelor in care s-au desfasurat numeroase evenimente electorale, in campania pentru locale si europarlamentare. Pe primele locuri se situeaza judetele Ilfov , Dolj, Giurgiu, Bihor.Campania electorala pentru alegerile din data de 9 iunie a inceput in urma cu 30 de zile si s-a incheiat oficial sambata la ora 7.00, deci de la acel moment sunt interzise actiunile de promovare electorala, precum lansarea, afisarea sau distribuirea materialelor ... citește toată știrea