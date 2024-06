Sibiul nu scapa de ploile torentiale. Atentie, pot aparea caderi de grindina!

Furtuna de vineri seara care a adus tunete, fulgere, vant si ploi puternice in Sibiu face un "bis" in a doua saptamana a lunii iunie. Chiar daca va fi cald, meteorologii avertizeaza asupra aparitiei unor fenomene meteo extreme constand in precipitatii insemnate cantitativ si caderi de grindina in anumite zone. Nu vom scapa de ploi pe tot parcursul saptamanii, doar la sfarsitul intervalului, ele restrangandu-si aria. Cum arata saptamana, din punct de vedere meteorologic?Luni, vremea va fi ... citește toată știrea