Sibiul ofera cu 60% mai multe locuri de munca decat anul trecut

In Romania, oferta de joburi a explodat in prima jumatate din 2022, cu salarii si cu 14% mai mari in domeniile cu cel mai mare deficit de personal. Unul din cinci anunturi de recrutare include salariul, stabilind o noua tendinta pentru acest an. In Sibiu, oferta de locuri de munca a crescut cu 60 la suta in prima jumatate a anului 2022 fata de perioada similara din 2021.La nivel national, in primele sase luni, volumul joburilor publicate pe BestJobs s-a triplat fata de aceeasi perioada a ... citeste toata stirea