Sibiul participa la Saptamana Europeana a Sportului, 23-30 septembrie

La invitatia Ministerului Tineretului si Sportului, Primaria Sibiu a inscris orasul in proiectul "Romania BE ACTIVE!" initiat in contextul Saptamanii Europene a Sportului, un program al Comisiei Europene care se va desfasura in perioada 23-30 septembrie."Primaria Sibiu sprijina sportul sibian in primul rand prin investitii in infrastructura, dar si prin oferirea spre inchiriere a salilor de sport si a altor facilitati sportive la preturi modice sau chiar gratuit. De asemenea, sprijinim ... citeste toata stirea