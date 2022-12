Sibiul, pe locul 5 in clasamentul judetelor cu mame care nu au implinit 15 ani

Judetul Sibiu este pe locul 5 in Romania in ceea ce priveste numarul fetelor care devin mame inainte de a implini varsta de 15 ani, potrivit unui raport intocmit de organizatia "Salvati Copiii". In anul 2020, 28 de fete din Sibiu, care nu implinisera 15 ani, au devenit mame. In acel an, au fost inregistrate la Sibiu putin peste 3.000 de nasteri, ceea ce inseamna ca una din 100 de mame nu implinise varsta de 15 ani.Situatia Romaniei in Europa este una rusinoasa la acest capital. Aproape ... citeste toata stirea