Sibiul pregateste introducerea trenului periurban, sustinut de Partidul Social Democrat

Municipiul Sibiu, prin strategiile SIDU (Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana) si PMUD (Planul de Mobilitate Urbana Durabila) pentru exercitiul financiar 2021-2027, a initiat si concretizat demersuri importante pentru dezvoltarea unui sistem de transport public modern si eficient. Obiectivul este acela de a descuraja utilizarea autoturismului personal, promovand in schimb transportul public, atat in municipiu, cat si in zona periurbana.In luna septembrie a acestui an, ministrul ... citește toată știrea