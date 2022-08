Sibiul prin ochii tinerilor: cultura, simboluri, bucurie, culoare!

Un numar de 20 de lucrari de fotografie, grafica fotografica si pictura au fost realizate de tineri sibieni in cadrul primei editii a proiectului "Tabara vocationala vizuala -Sibiul prin ochii tinerilor!", organizat de Asociatia e-Xplorator si cofinantat de Primaria Municipiului Sibiu, prin Agenda Educatioala.Cu varste cuprinse intre 6 si 24 de ani, tinerii au transpus viziunea lor asupra Sibiului in lucrari ce au fost expuse in Centrul de Informare Turistica din cadrul Primariei Sibiu, ... citeste toata stirea