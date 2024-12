Sibiul, printre garnizoanele din tara unde militarii au depus juramantul

Peste 2000 de militari profesionisti au depus vineri, 13 decembrie, juramantul militar, in 50 de mari unitati si unitati ale Armatei Romaniei. Seful Statului Major al Apararii. generalul Gheorghita Vlad, in mesajul transmis, le-a urat mult succes in misiunea care vizeaza unitatea statului, integritatea teritoriala si aparea democratiei constitutionale",Depunerea juramantului militar va fi urmata ... citește toată știrea