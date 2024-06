Sibiul ramane pe cod galben de canicula pana marti. Cod rosu si portocaliu in sudul tarii

Administratia Nationala de Meteorologie mentine codul galben de canicula, pentru judetul Sibiu, pana inclusiv marti, la ora 10. Tot sudul Transilvaniei, Banatul, centrul Moldovei si Dobrogea (exceptand uona de litoral) vor fi afectate in continuare de valul de caldura si disconfort termic ridicat, dar care se va diminua ca intensitate. In aceste regiuni sunt prognozate temperaturi maxime intre 31 si 33 de grade iar indicele temperatura-umezeala (ITU) se va situa in jurul pragului critic de 80 ... citește toată știrea