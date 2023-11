Cea mai importanta competitie de dans sportiv din Romania are loc, la Sibiu, intre 3 si 5 noiembrie 2023. Transylvanian Grand Prix aduce la Sibiu peste 1.500 de sportivi din peste 42 de natiuni pentru cel mai important eveniment de dans sportiv ce are loc anul acesta in Romania. Evenimentul va avea loc in Sala Transilvania, pe o suprafata de competitie de 24 x 16 metri.Openul de dans sportiv ce va avea loc la Sibiu este structurat pe categorii de varsta, plecand de la 6 ani pana la adulti, ... citeste toata stirea