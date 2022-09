Sibiul s-a umplut de studenti. Chiriile sunt tot mai mari

Odata cu sosirea studentilor in Sibiu, piata chiriilor pare sa fi reintrat in "priza". Preturile sunt, in multe cazuri, mai mari decat in perioada pandemiei. Nu mai gasesti garsoniera de inchiriat sub 200 de euro. Dupa doi ani de pandemie, in care studentii au facut cursuri online sau fata in fata, in functie de situatia epidemiologica, acum lucrurile par sa revina la normalitate, iar cei ce inchiriaza locuinte vor sa profite din plin de acest context. Fata de ceilalti ani, cei pe care i-am ... citeste toata stirea