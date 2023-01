Sibiul sarbatoreste Ziua Unirii Principatelor Romane

Cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Romane, Consiliul Judetean Sibiu, Primaria Municipiului Sibiu, Institutia Prefectului - Judetul Sibiu in colaborare cu structurile militare din garnizoana Sibiu, Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" din Sibiu, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu si Filarmonica de Stat Sibiu vor organiza o serie de manifestari, in data de 18 ianuarie 2023.Incepand cu ora 12:00, Muzica de Fanfara in Piata Mare din Sibiu, iar la ora 12:30, va fi Hora Unirii- ... citeste toata stirea