Sibiul se intoarce in timp, cu patru ani. Vom plati mai mult, indiferent de cat gunoi aruncam

Sibiul era, in urma cu exact patru ani, in fierbere din cauza taxei de salubrizare. Autoritatile au incercat atunci o majorare semnificativa a tarifelor percepute pentru ridicarea si transportul deseurilor menajere si reciclabile, proiectul pus in dezbatere publica starnind un val de nemultumiri. Au fost organizate atunci chiar si proteste fata de cresterile propuse si de modalitatea de calcul considerata aberanta de multi sibieni, s-a organizat o dezbatere moderata de Lucian Mandruta, iar pana ... citește toată știrea