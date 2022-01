Sibiul si Cisnadia, intre orasele cu cea mai mare incidenta din tara

Municipiul Sibiu si orasul Cisnadie se afla pe lista oraselor cu cea mai mare rata de incidenta din tara. Cu o incidenta de 7,02 la mie, Cisnadia se afla pe locul 21, iar Sibiul, care are o incidenta de 6,68 de cazuri la mia de locuitori, se claseaza pe locul 28 in Romania. Municipiul Medias se claseaza pe locul 67, iar Ocna Sibiului pe locul 118. In topul comunelor din Romania, care au cele mai multe persoane infectate cu SARS-CoV-2 raportat la populatie, comuna Poiana Sibiului se claseaza pe ... citeste toata stirea