In perioada vacantei de vara, politistii sibieni desfasoara activitati care sa le ofere copiilor siguranta in interactiunea fizica cu ceilalti, dar mai ales in mediul virtual, avand in vedere ca tinerii socializeaza pe internet si petrec mult timp pe grupuri si retelele sociale.Politistii sibieni de siguranta scolara au discutat in aceasta saptamana cu elevii aflati in taberele din judetul Sibiu despre notiunea de cyberbullying, indeosebi in contextul in care legislatia privind acest domeniu ... citeste toata stirea