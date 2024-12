Silviu Balaure, in "Echipa etapei" a XX-a a Superligii. Marius Maldarasanu, antrenorul acesteia

FC Hermannstadt a continuat seria victoriilor in campionat, cea de-a patra la rand fiind cea de la Botosani (2-1), de vineri seara. Autorul golului victoriei, Silviu Balaure, a fost inclus in "Echipa etapei" a XX-a de catre Liga Profesionista de Fotbal, iar antrenorul Marius Maldarasanu a fost declarat "Antrenorul etapei". "A trecut cu bine peste momentele dificile din urma cu ceva timp", a notat lpf.ro in caracterizarea facuta tehnicianului. Pentru Maldarasanu, in actualul sezon al Superligii ... citește toată știrea