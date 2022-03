Sirianca stabilita in Sibiu, in linia intai la granita Romaniei cu Ucraina

Pentru Fawzia, Romania inseamna speranta. Familia ei a plecat din Romania in Siria in decembrie 1989, de teama revolutiei.Ea s-a nascut in Siria pe timp de pace, insa in 2014 a venit razboiul peste e si atunci a facut cale intoarsa spre Romania. Acum este in razboiul altora. Cu ochii in lacrimi, vorbeste cu ucrainenii care vin in Romania pe la Siret. Ea s-a alaturat Al Arabia si este producator al echipei de corespondenti de la Siret."M-am regasit in aceeasi durere pe care o au ei, ... citeste toata stirea