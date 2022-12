Sistem plutitor pentru colectarea deseurilor de pe raul Cibin

Primaria Sibiu vrea sa amenajeze un sistem plutitor care sa colecteze deseurile de pe raul Cibin, sistem care sa nu afecteze mediul si sa nu strice nici aspectul zonei.Consilierii locali ai Sibiului vor vota in sedinta de joi un proiect prin care aproba indicatori tehnico-economici pentru proiectul "Sistem de colectare deseuri pe raul Cibin".Amplasamentul propus pentru realizarea sistemului plutitor de colectare deseuri pe raul Cibin este in Cartierul Turnisor din Municipiul Sibiu, in zona ... citeste toata stirea