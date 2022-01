Situatie alarmanta: incidenta in municipiu este de aproape 25 la mie. Nicio localitate fara COVID

Situatia in privinta infectarii cu SARS-CoV-2 devine din ce in ce mai alarmanta. Incidenta in municipiul Sibiu este de aproape 25 la mie. In Selimbar, situatia este aproape la fel, iar in Cisnadie, incidenta se apropie de 20 la mie.De la debutul pandemiei si pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2 un numar de 54.491 de persoane, din care 53.848 de adulti si 643 de copii.In ultimele 24 de ore sunt confirmate 622 persoane, dintre care 21 sunt reinfectate.Pana ... citeste toata stirea