Societatea de Drumuri a Consiliului Judetean Sibiu, investitii de peste 2 milioane euro in utilaje

Societatea Drumuri si Poduri SA Sibiu (DPS SA), compania Consiliului Judetean Sibiu, a investit peste 2 milioane euro in utilaje, autoutilitare si autovehicule, toate noi.Directorul general al societatii, Mihai Lisan, a trecut joi in revista, in prezenta presedintei Consiliului Judetean Sibiu, Daniela Cimpean, toate aceste mijloace, afirmand ca reprezinta, atat ca numar de utilaje cat si ca valoare, cea mai consistenta campanie de achizitii din istoria DPS SA."Este vorba despre 19 utilaje, ... citeste toata stirea