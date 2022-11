Sofer prins in Sibiu, pe Soseaua Alba Iulia, cu alcoolemie de coma

Un sibian in varsta de 44 de ani a fost oprit de politistii rutieri, duminica seara, in trafic, pe Soseaua Alba Iulia, iar testarea alcoolsopica i-a uimit pe oamenii legii. Aceasta a indicat o valoare de 1,72 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatul a fost insotit la o unitate medicala unde i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei in sange. In cauza, la nivelul Biroului Rutier Sibiu, s-a deschis un dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de ... citeste toata stirea