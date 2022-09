Soferi care pus in pericol circulatia pe drumurile publice din Sibiu, sanctionati

In ultimele 48 de ore, politistii sibieni au constatat opt infractiuni la regimul rutier, au retinut 29 de permise de conducere, au retras 33 de certificate de inmatriculare si au aplicat 524 de sanctiuni in valoare de peste 160.000 de lei.Duminica, in jurul orei 17:15, pe DJ 104D, in localitatea Retis, politistii din cadrul Sectiei nr. 3 Politie Rurala Agnita au oprit pentru control un autoturism condus de catre un barbat in varsta de 32 de ani, din Bradeni. Testarea alcoolscopica a ... citeste toata stirea