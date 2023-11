Mai multe dosare penale au fost deschise in weekend de politistii sibieni, care au oprit soferi "certati" cu Codul Rutier. Acestia au fost prinsi beti sau drogati la volan.Astfel, sambata, in jurul orei 03.00, in municipiul Medias, politistii Biroului Rutier Medias au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Hermann Oberth de un tanar in varsta de 21 de ani, din Axente Sever. In urma testarii soferului cu aparatul din dotarea politistilor, au reiesit indicii cu privire la posibila ... citeste toata stirea