Soferi fara limite: vitezomani, beti si fara permis, pe arterele judetului Sibiu

In ultimele 48 de ore, politistii sibieni au constatat 13 infractiuni la regimul rutier, au retinut 20 de permise de conducere, au retras 31 de certificate de inmatriculare si au aplicat 336 de sanctiuni in valoare de 110.000 de lei.Politistii Biroului Rutier Sibiu au oprit un autoturism condus pe strada Metalurgistilor cu viteza de 67 de km/h. La volan a fost identificat un barbat in varsta de 34 de ani, domiciliat in localitatea Gura Raului, iar in urma verificarilor efectuate s-a constatat ... citeste toata stirea