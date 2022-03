Soferi - pericol public. Politistii i-au gasit beti la volan

Mai multi soferi au fost gasiti beti la volan in ultimele 24 de ore. Tineri sau mai varstnici, cei care au fost inconstienti si au condus masina desi au baut inainte de a porni la drum.Luni, in jurul orei 14.15, in municipiul Sibiu, politistii rutieri au oprit un autoturism condus pe strada Henri Coanda de catre un localnic in varsta de 20 de ani. Din everificarile efectuate a rezultat faptul ca dreptul sibianului de a conduce autovehicule pe drumurile publice este suspendat, astfel incat, la ... citeste toata stirea