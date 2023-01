Soferi vitezomani, prinsi pe Autostrada, in Sibiu, cu peste 200 de kilometri pe ora

Politistii Biroului de Politie Autostrada A1 Ramnicu Valcea - Deva au desfasurat actiuni punctuale pe linia prevenirii si combaterii incalcarii regimului legal de viteza pe autostrada A1, in judetul Sibiu. Pe parcursul a 5 ore, duminica, in intervalul orar 12.00 - 17.00, au fost verificate 76 de autovehicule, iar in urma controalelor efectuate, politistii au aplicat 54 de sanctiuni contraventionale in valoare de 27.000 de lei si au retinut 8 permise de conducere.Cele mai multe sanctiuni, 45 ... citeste toata stirea