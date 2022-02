Soferii beti la volan devin obisnuinta. Un tanar din Talmaciu prins drogat

Chiar daca a fost modificata legislatia rutiera si consumul de bauturi alcoolice de catre soferi este mult mai aspru pedepsit, in Sibiu pare ca devine obisnuinta betia la volan, mai ales in zilele de weekend.Vineri seara, in jurul orei 20.30, in municipiul Sibiu, politistii Biroului Rutier Sibiu au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Oncesti de catre un localnic in varsta de 42 de ani. Testarea alcoolscopica a soferului a indicat o valoare de 0,54 mg/l alcool pur in aerul ... citeste toata stirea