SONDAJ: Ce li s-a intamplat bun sibienilor, in 2024: calatorii, cereri in casatorie si nepoti

Intr-un sondaj realizat la final de an, sibienii au avut ocazia sa ne impartaseasca cele mai frumoase momente traite in 2024. Raspunsurile lor au fost deschise si emotionante, iar pentru multi, anul ce se incheie a fost plin de evenimente importante si realizari deosebite.Mariana ne-a spus ca cel mai frumos lucru care i s-a intamplat a fost cererea in casatorie: "Cel mai frumos lucru care mi s-a intamplat in acest an a fost sa fiu ceruta in casatorie. De asemenea, am avut ocazia sa vizitez ... citește toată știrea