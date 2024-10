SONDAJ: Ce spun sibienii despre taierea pomilor din Parcul ASTRA

Recent, Primaria Sibiu a venit cu o noua initiativa de proiect unde sunt incluse cateva reamenajari ale Parcului ASTRA, care se vrea a fi transformat intr-o "gradina urbana". Modernizarea consta in taierea a 16 pomi pe motiv ca sunt intr-o stare de degradare si afecteaza aspectul parcului. Pe langa asta, vor sa demoleze fantana arteziana si WC-ul public, pentru a construi altele in loc.Primaria spune ca se vor planta arbusti in zonele de intersectie ale aleilor, ierburi inalte si plante ... citește toată știrea