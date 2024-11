SONDAJ: Cum se pregatesc sibienii pentru Postul Craciunului. Zacusca, produs "de lux", in piata

Vineri incepe Postul Craciunului si se va incheia in 24 decembrie. Timp de 40 de zile credinciosii vor renunta la mancarurile "de dulce" si vor trece la o alimentatie bazata in principal pe legume si fructe. Conform Calendarului Crestin Ortodox in Postul Craciunului avem dezlegare la peste in mai multe zile.Postul nu inseamna doar renuntarea la carne, lactate sau oua, insa pentru multi alimentatia este cea mai mare incercare. Am vrut sa aflam daca sibienii tin post si cum se pregatesc pentru ... citește toată știrea