Sondaj Tribuna: Ce salarii vor sibienii pentru un trai decent

Salariile din Romania sunt destul de mici in comparatie cu cele din afara. Avand in vedere cheltuielile mari pe care oamenii le suporta zi de zi, ar trebui ca veniturile sa fie pe masura. Potrivit unui studiu, mai mult de 1,8 milioane de contracte de munca din Romania au salarii brute intre 3 700 - 4 300 lei, ceea ce inseamna ca oamenii nu primesc intre 2 300 si 2700 de lei, in "mana".Din fericire, Sibiul se situeaza printre orasele in care salariul mediu este mai mare decat media nationala.