Prof. univ. dr. Sorin Radu a fost reales rectorul Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu de 90,54 % din cei 550 de votanti, cadre didactice si studenti cu drept de vot.Alegerile au avut loc luni, cand votantii s-au exprimat in favoarea celui de-al doilea mandat de rector pentru profesorul Sorin Radu."Comunitatea academica a ULBS, care numara 654 de persoane pe listele electorale, a ales in cadrul unui referendum desfasurat in luna iulie votul universal, direct si secret ca modalitate de ... citeste toata stirea