Spatii moderne pentru vanzarea florilor, in cartierele Sibiului

Pe langa pietele agroalimentare, Cibin, Rahovei si Vasile Aaron, in Sibiu, pe domeniul public, sunt amenajate in cartiere si spatii pentru comercializarea florilor.Pentru a imbunatati aspectul acestora (9 puncte pentru vanzarea de flori) si pentru a le oferi conditii mai bune comerciantilor si clientilor, Primaria Sibiu a inceput modernizarea lor. Valoarea investitiei a fost de 314.000 de lei."Astfel, in primele 3 locatii - pe b-dul Mihai Viteazu (unul la intersectia cu str. Rahovei si un ... citește toată știrea