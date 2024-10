Specialisti in istorie medievala si arheologie, oaspeti ai Bibliotecii ASTRA, in aceste zile

Biblioteca ASTRA este, in aceste zile, gazda Comunicarilor Conferintei Internationale "Interethnic Relations in Transylvania. Militaria Mediaevalia in Central and South Eastern Europe".La conferinta sunt prezenti profesionisti din mediul academic de specialitate din tara si strainatate, specialisti in istorie medievala si arheologie."Participantii prezinta cercetari interdisciplinare ce acopera o gama diversa de teme si subiecte, incluzand istorie militara, patrimoniu cultural, armament si ... citește toată știrea